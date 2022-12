Cu patru goluri marcate în primele 18 etape din actuala ediție de campionat din Belgia, Drăguș a devenit unul dintre oamenii importanți ai echipei care se află acum pe locul 6.

Denis Drăguș, despre adaptarea în Belgia: "M-a surprins faptul că ploua extrem de mult"

Drăguș e de trei ani și jumătate legitimat la Standard Liege și recunoaște că lucrul care l-a surprins cel mai mult după transferul la Standard a fost vremea ploioasă și lipsa soarelui. Totuși, atacantul format la Academia Hagi spune că s-a adaptat destul de rapid, iar viața în Belgia este potrivită lui și familiei sale.

"După trei ani aici, deja am început să fiu de-al casei. M-am acomodat bine, echipa e într-un moment bun. Eu zic că viața noastră, a mea și a familiei, e frumoasă aici. Cultura de aici e foarte diferită, de la orele la care mănâncă, până la orele în care se deschid și se închid magazinele. Stilul lor de viață, ceea ce mănâncă, e diferit. E normal, oriunde mergi trebuie să te adaptezi.

M-a surprins faptul că ploua extrem de mult. Am crezut că am semnat în Anglia prima dată. Soarele vine cam o dată la trei săptămâni aici. Din punctul ăsta de vedere, e foarte diferit. În jurul echipei, oamenii sunt ok. Dar, în general, dacă nu te cunosc, nu sunt atât de prietenoși.

Dacă lumea te vede că dai totul, indiferent de moment, dacă se vede determinarea ta în joc și îți dorești să lupți pentru echipă, eu zic că nu are ce să meargă rău, toată lumea te va aprecia. A fost greu să mă adaptez din punct de vedere al intensității, al duelurilor fizice, dar ca mentalitate, cum am crescut noi la Viitorul, eu zic că a fost cea corectă, cea spre performanță și cea care se găsește afară", a spus Denis Drăguș, într-un interviu pentru PRO TV.

Denis Drăguș a fost cumpărat de Standard Liege în august 2019, de la FC Viitorul, în schimbul sumei de 1,8 milioane de euro. Sezonul 2020/2021 l-a petrecut sub formă de împrumut la formația italiană Crotone, iar ulterior a revenit în Belgia.

În acest an, Drăguș a revenit la naționala României, iar la acțiunea din noiembrie a marcat în ambele amicale: cu Slovenia (1-2) și Moldova (5-0).