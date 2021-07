Denis Dragus face spectacol la Standard Liege! Romanul incepe sa-si regaseasca forma care l-a adus la nationala

Fotbalistul a marcat un super gol in partida amicala cu Cercle Brugge.

Transferat in 2019 de belgieni de la Viitorul, Denis Dragus parea ca are un viitor exceptional in fata, insa, din pacate, acesta nu a reusit pana acum sa confirme asteptarile. Imprumutat in sezonul precedent la Crotone, in Serie A, romanul a fost accidentat si folosit putin, iar acum, in vara, s-a intors in Belgia.

Antrenorul lui Standard Liege a declarat ca-l apreciaza foarte mult pe fotbalist si ca se bazeaza pe el in noul sezon, numai ca va conta foarte mult de atitudinea sa de la antrenamente si de dorinta de a performa la cel mai inalt nivel.

Dragus pare ca a inteles mesajul, iar in ultimul amical al lui Standard, cu Cercle Brugge, castigat cu 3-2, atacantul a inscris un gol superb, cu un sut aproape de vinclul portii adverse.



Acesta a fost activ si a mai participat si la alte faze de atac, iar acest lucru nu poate decat sa dea sperante microbistiilor romani care sperau ca fotbalistul sa-i calce pe urme lui Adrian Mutu, avand in vedere talentul fantastic.