FC Dallas s-a impus cu 2-1 duminică în meciul de debut din noul sezon MLS, cu San Jose Earthquakes, dar românul Enes Sali (18 ani împliniți zilele trecute) nu a fost nici măcar în lotul texanilor.

Se anunță zile grele în SUA pentru fostul fotbalist de la Farul Constanța, pentru că rivalul său pe postul de extremă stânga la Dallas, Dante Sealy (20 de ani), a fost cel care a adus victoria lui Dallas în minutul 90+4.

Sali poate fi însă utilizat și ca mijlocaș central ofensiv, așa cum s-a întâmplat în meciurile amicale din cantonamentul de la Marbella.

Antrenorul lui FC Dallas despre Enes Sali

Enes Sali a debutat la FC Dallas în amicalul 4-1 cu New Mexico United, disputat la începutul lui februarie, iar după meci a fost lăudat de antrenorul Nico Estevez:

"A avut momente bune. Are capacitatea de a se întoarce rapid, e genul de jucător foarte vertical.

Am văzut acum ce am văzut și când îl urmăream (n.r - la Farul) și de aceea l-am adus aici. Are energie, dinamism și calitate".

Descrierea pe care i-o fac americanii lui Enes Sali la o lună de la transferul la FC Dallas

”Enes Sali, un transfer mai puțin cunoscut, oferă o perspectivă interesantă, aducând cu el un mix de naționalități și experiențe care ar putea îmbogăți lotul lui FC Dallas”, au scris cei de la MLSMultiplex în această lună.

Sali a fost vândut de gruparea antrenată și patronată de Gheorghe Hagi pentru o sumă de 3 milioane de euro.