Oaspeții au început perfect partida și au deschis scorul în primul minut, prin Sekou Camara. Guineeanul a reușit „dubla” în minutul 21.

În minutul 26, Celea a înscris în propria poartă, iar trei minute mai târziu Alexandru Băluță, ex-FCSB, a punctat pentru 3-1. ASA Târgu Mureș a redus din diferență înainte de pauză, în minutul 45, prin Moga.

Gazdele au sperat la un rezultat pozitiv, însă Rareș Mihai a stabilit scorul final în minutul 75: 4-2 pentru Chindia Târgoviște.

Chindia, pe podium în Liga 2

Victoria o duce pe Chindia pe locul 3, cu 21 de puncte după 10 etape. Dâmbovițenii au șapte victorii și trei înfrângeri, cu patru puncte mai puțin decât liderul CSM Slatina și trei sub SS Poli Timișoara.

Chindia are același număr de puncte ca Popești-Leordeni și Reșița, cele trei fiind despărțite de golaveraj.

De partea cealaltă, ASA Târgu Mureș rămâne pe locul 15, cu 11 puncte, după al cincilea eșec din acest sezon.

În etapa a 11-a, Chindia va juca pe teren propriu cu CSM Olimpia Satu Mare. Partida este programată duminică, 25 octombrie, nu mai devreme de ora 11:00.

Clasamentul din Liga 2 după ASA Târgu Mureș – Chindia Târgoviște