Hobbitul băgăcios Mitriță și câteva nedumeriri. Leo Badea scrie după România - Armenia 1-0

de Leo BADEA

Cu capul de lângă tălpile elefanților

Când l-au văzut pe Mitriță în careul mic, fundașii din Armenia după ce și-au zâmbit au spus: "Ce caută ăsta micul în careu? E prea mic, nu dă asta gol cu capul în viața lui!“

Și ce credeți? Țânțarul Mitriță a reușit să strecoare mingea în poartă cu capul de lângă tălpile elefanților fundași centrali Haroyan și Voskanyan.

Mitriță a intrat în grădina sufletelor noastre

Când l-am văzut cum se bucură, imediat mi-am amintit de Peregrin Took, poreclit Pippin sau hobbitul băgăcios. Cine a văzut The Lord of the Rings cu siguranță și-l amintește. Alexandru Mitriță, acest pitic cu inimă mare, ne amintește de Ciurea, mijlocașul Farului și al Craiovei.

Și uite cum micul hobbit băgăcios din Stapânul Inelelor ne aduce aminte de faptul că esențele tari se țin în sticluțele mici. Nu trebuie să ai 2 m ca să dai gol cu capul. Uite că e posibil și cu 1,65 m. Din momentul ăsta trebuie să recunoaștem că micul Mitriță a intrat în grădina sufletelor noastre.

Suferința neîncrederii

Aflu cu surprindere că Rădoi a anunțat că renunță după ultimele două meciuri. Nu cred nici că-și rupe carnetul și nici că renunță la națională. Ifose de fată mare. Suferința neîncrederii.

Asta îl încearcă pe Rădoi. Îi transmit lui Rădoi că nu este cazul să facă sărbatoare la succes pentru că mai este mult până departe. Modestia este apanajul celor tari, nu este cazul să exagereze tocmai acum. Acum când mi se pare că a redresat corabia.

Chiar dacă rezultatul cu Armenia este unul zgârcit pentru spectatori, trebuie să spun că deși am fost în fața televizorului am remarcat cu plăcere cum tot stadionul Steaua a vibrat la unison și, deseori, fanii au strigat ROMÂNIA, ROMÂNIA!

Stadionul ăsta moșteneste ceva aparte, nu degeaba i se spune că este TEMPLUL FOTBALULUI ROMANESC.

Câteva nedumeriri

Am câteva nedumeriri. Prima se referă la cele trei culori ale României. A scos cineva roșul sau albastrul și a introdus albul?

Dacă nu, atunci de ce jucăm în alb-galben? O combinație imbecilă. Este cel mai urât echipament pe care l-am văzut la ai noștri de când mă uit la fotbal. Și mă uit de ceva timp.

A doua nedumerire: de ce cinci schimbări în primul 11? De ce atât de multe? De ce Nedelcearu a fost preferat excelentului Rus?

Copilul ăsta cred că se gândește acum că n-are nicio șansă sa joace titular în condițiile când este preferat Nedelcearu care revine după o accidentare. Am sesizat o oarecare oboseală la ai noștri. Nu înțeleg, nu avem metode de recuperare moderne și eficiente?

Cum noaptea vine de pretutindeni peste stadionul Steaua, așteptăm cu drag următorele victorii. Partea bună constă în faptul că în fotbal există întotdeauna un mâine!