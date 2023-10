Deși s-a declarat mulțumit de evoluția Farului, Hagi nu a trecut cu vederea o decizie a centralului Radu Petrescu, care nu a dictat penalty pentru campioană în minutul 86, la un duel în careul covăsnenilor între Rivaldinho și Mihai Bălașa.

Gică Hagi, nemulțumit de arbitraj după Farul - Sepsi

La TV a fost oferită o reluarea a fazei respective, însă de la mare distanță, motiv pentru care nu s-a putut vedea clar dacă Bălașa îl faultează pe Rivaldinho.

"Era foarte important să câștigăm, să fim concreți, pragmatici. Am avut inițiativa, am făcut un meci bun din toate punctele de vedere, chiar dacă au fost 2-3 momente în care am făcut anumite greșeli pe faza defensivă. Meritată victoria, nu cred că există vreo discuție. Putea fi 3-1 sau 4-1 dacă se mai dădeau și reluări la televizor. Nici reluări nu se mai dau la televizor.

Dacă la Riva nu e penalty, înseamnă că învăț și eu fotbal la 58 de ani. Că el a provocat? Asta e calitatea unui atacant. Ce vină are atacantul că fundașul îi ia în brațe? Și arbitrul în fața lui și nu dă nimic. Am înțeles că nu a fost nicio reluarea dată. Cartonașe galbene din prima repriză, la noi faulturi, la Budescu nimic. Nu, nu, a lăsat jocul să meargă, dar nu revii în minutul 84 și să dai? Nu, doar pentru doi! Cu toate astea, am câștigat, sunt mulțumit.

Dacă e penalty, dă-l. Nu poți trece peste faza aia așa ușor. E inadmisibil! Și de ce nu se dă la televizor? Am înțeles că nu s-au dat reluări. Hai să ne uităm la ea, să vedem. Era în direcția mea, arbitrul, tot. S-a văzut foarte clar cum fundașul, îl prinde, se întoarce și fundașul nu îl lasă. Dacă ăla nu e penalty, atunci ce să mai... la 58 de ani învăț fotbal. După aia era să-mi dea cartonaș, că de ce mai zic. Dacă văd, nu am voie să zic? Galben la Budescu în minutul 88? Nu revii și îi dai fault ăluia care a faultat? Dar jucătorilor noștri le-a dat", a spus Gică Hagi, la conferința de presă de după meciul cu Sepsi.

În urma rezultatului de la Ovidiu, Farul a urcat pe locul 5, cu 15 puncte, în timp ce Sepsi a ajuns la trei eșecuri consecutive și e pe 9, cu 12 puncte.