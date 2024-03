Răducioiu a anunțat că ar fi dispus chiar să meargă la Londra pentru a-l întreba personal pe antrenorul Ange Postecoglou când crede că îl va folosi mai mult pe Radu Drăgușin.

Reacția englezilor după ce Răducioiu a anunțat că e gata să-l confrunte pe Postecoglou în cazul Drăgușin

Declarațiile lui Florin Răducioiu au ajuns și în presa din Anglia. Englezii au scris și ei despre lipsa minutelor lui Drăgușin și inițiativa neobișnuită a fostului atacant.

"Fanii lui Tottenham l-au văzut foarte puțin pe Radu Drăgușin de când a fost transferat în ianuarie, de la Genoa. Spurs și-a asigurat serviciile talentatului fundaș după ce a excelat în Serie A, în ciuda interesului arătat și de Bayern Munchen.

Tottenham era disperată să întărească zona fundașilor centrali din cauza problemlor de lot, iar Drăgușin a fost adus în nordul Londrei pentru a concura cu Cristian Romero și Micky van de Ven pentru un post de titular. De când a ajuns la Tottenham, internaționalul român a jucat în doar trei meciuri sub comanda lui Ange Postecoglou.

Toate cele trei apariții și le-a făcut intrând de pe banca de rezerve în finalul meciurilor cu Manchester United, Brentford și Everton. Pentru el va fi mereu o misiune dificilă să îi ia locul lui Romero sau Van de Ven, care joacă foarte bine, iar lipsa minuteleor lui Drăgușin a devenit un subiect de discuție în țara natală.

Florin Răducioiu, legendă din România, care a jucat în Premier League pentru West Ham, la mijlocul anilor '90, a vorbit despre situația lui Drăgușin și a susținut că Postecoglou trebuie să fie întrebat despre tânărul jucător, având în vedere că 'e greu de crezut că va juca', mai ales că se apropie EURO 2024", a scris Football London.

Ce a spus Florin Răducioiu despre situația lui Radu Drăgușin

Fostul atacant consideră că Drăgușin are calitățile necesare pentru a se impune la Tottenham, dar are de luptat cu o concurență acerbă: "Atenție mare, pentru că acești doi jucători, în acest sistem pe care îl joacă antrenorul lui Tottenham, sunt doi jucători fantastici (n.r - Romero și van de Ven). Astăzi, până și Romero a dat gol. Este extraordinar jucător, un jucător așa de puternic, așa de rapid și așa de pecis în pase. Nu va fi simplu pentru Radu Drăgușin, pentru că, repet, are în față doi jucători fantastici", a spus Răducioiu, la Prima Sport.

Răducioiu este atât de preocupat de situația lui Drăgușin, încât este gata să meargă la Londra pentru a-l întreba direct pe Ange Postecoglou când va primi șanse românul: "Nu știu ce se va întâmpla, dar e greu să cred că va juca. Putem foarte bine să trimitem un coleg de al nostru la o conferință de presă, dacă vreți mă duc eu. Îl întreb pe antrenor, la următorul meci la Londra și o să îl întreb: 'Sunt Florin Răducioiu, nu ziarist, reprezint Prima Sport, referitor la conaționalul meu, pe care îl stimez foarte mult, când credeți că poate juca jucătorul nostru, în perspectiva Campionatului European care ne așteaptă?' și să vedem ce va spune"