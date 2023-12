Radu Drăgușin este peste tot! Clasamentul în care este lider, deasupra tuturor adversarilor din Serie A

Fundașul central este legitimat la Genoa din iulie 2023, după ce clubul din Serie A l-a achiziționat definitv de la Juventus, pentru 5,5 milioane de euro.

Cotat la 20 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Radu Drăgușin a semnat în vară un contract valabil până la finele sezonului 2026/2027 cu Genoa, însă poate pleca chiar din această iarnă.

Fundașul de 21 de ani a ajuns titular indiscutabil în echipa națională, contribuind la calificarea la EURO 2024, dar și la echipa de club, acolo unde s-a remarcat cu evoluții sigure în toate meciurile.

Potrivit statisticienilor de la WhoScored.com, din 232 de jucători care au încercat mai mult de 15 tackling-uri în acest sezon din Serie A, Radu Drăgușin are cea mai bună rată de succes, cu un procent de 93.8%, ceea ce îl clasează pe primul loc.

În acest sezon, Radu Drăgușin a bifat 18 apariții pentru Genoa, a reușit să marcheze două goluri și să ofere o pasă decisivă în campionat. În cupă, stoperul a participat în trei meciuri ale clubului său.

