Fabrizio Romano, anunț la miezul nopții despre transferul lui Radu Drăgușin, după golul contra lui Inter

Drăgușin a înscris unicul gol al celor de la Genoa în remiza cu Inter, scor 1-1. Pentru stoper a fost al 18-lea meci ca integralist din acest sezon de Serie A și al doilea gol marcat, după cel cu Verona (1-0), din noiembrie.

La scurt timp după finalul meciului, Fabrizio Romano a oferit noi vești despre posibilul transfer al lui Radu Drăgușin. Celebrul jurnalist italian susține că Tottenham este pe cale să trimită o ofertă oficială pentru fundașul celor de la Genoa, londonezii dorind să transfere cât mai rapid un stoper.

"Înțeleg că Tottenham vrea să transfere un fundaș central până săptămâna viitoare. Sunt discuții pentru Todibo (n.r - Jean-Clair Todibo, fundașul lui Nice), dar, dacă nu se va rezolva rapid, Spurs are un alt plan.

Am aflat că Spurs a început discuțiile cu Genoa pentru transferul lui Radu Drăgușin. Oferta ar putea fi trimisă curând. De asemenea, Postecoglou (n.r - antrenorul lui Tottenham) a aprobat transferul lui Drăgușin", a scris Fabrizio Romano.

????⚪️ Understand Tottenham want new centre back deal sealed by next week — Todibo talks on but if it won’t be done shortly, Spurs have another plan.

???????? Told Spurs have now opened talks also with Genoa for Radu Dragusin! Bid could be sent soon.

Postecoglou also approved Dragusin. pic.twitter.com/TwPvvLf2LY