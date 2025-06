Fostul "Balon de Aur" a susținut o conferință de presă înaintea meciului demonstrativ de sâmbătă seara și a oferit declarații memorabile.



Brazilianul s-a declarat profund impresionat de căldura cu care a fost întâmpinat, în special de numeroșii copii prezenți. "Sunt foarte încântat că am venit la Cluj, am fost primit cu braţele deschise. Mă simt în al nouălea cer că sunt admirat de atâta lume. Nici în cel mai frumos vis al meu nu credeam că voi ajunge aici", a mărturisit starul brazilian, adăugând: "Mă simt ca acasă, încă nici nu am plecat şi îmi doresc să mă întorc".



Ronaldinho, pus să aleagă între Pele și Maradona



Întrebat cine este cel mai mare fotbalist din istorie, Ronaldinho a destins atmosfera cu o glumă, aruncând numele lui Wesley Sneijder, prezent și el la eveniment, spre amuzamentul sălii. Revenind la un ton serios, brazilianul a oferit un răspuns diplomatic, dar cu o preferință clară.



"Cred că ambii (n.r. - Pele şi Maradona) au fost inegalabili, evident, brazilian fiind tind să spun că Pele. Fiecare a avut magia lui", a mai Ronaldinho.



Evenimentul principal, meciul demonstrativ "Ronaldinho & Friends", se va disputa sâmbătă, de la ora 18:00, în BTarena. Echipa starurilor, din care mai fac parte nume precum Adriano, Marco Materazzi și Robert Pires, va înfrunta o selecționată a României condusă de pe bancă de Ioan Ovidiu Sabău și avându-i în teren, printre alții, pe Adrian Mutu, Cosmin Contra și Adrian Ilie. Partida va fi transmisă în direct pe PRO Arena și VOYO.