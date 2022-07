Probleme pentru Nedelcearu și Pigliacelli! Palermo a rămas fără antrenor! Italienii, surprinși de decizia tehnicianului 

În această campanie de transferuri, Palermo s-a întărit serios pentru a fi sigură că promovează în Serie A. Printre achizițiile lui Silvio Baldini (63 ani) s-au numărat și Ionuț Nedelcearu (25 ani), de la Crotone, și Mirko Pigliacelli (29 ani), de la Universitatea Craiova.

Doar că, în acest sezon, cei doi jucători nu vor mai fi conduși de antrenorul care i-a dorit. Palemo a emis un comunicat oficial în care precizează că a fost surprinsă de demisia lui Silvio Baldini.

„Palermo FC poate să confirme că a acceptat după multe ezitări demisiile neașteptate ale directorului sportive Renzo Castagnini și a antrenorului Silvio Baldini. Clubul vrea să le mulțumească pentru munca depusă.

Acum vom munci pentru a implementa o nouă structură de conducere care să pregătească echipa pentru campania din Serie B, iar un anunț în acest sens va fi făcut în următoarele zile”, se arată comunicatul oficial al clubului.

Pigliacelli, dus cu vorba: „În fiecare lună îmi spunea același lucru”

De ce nu ai rămas la Craiova? Tu ai mai fi jucat pentru ei?

Eu până acum o lună și ceva nu știam că plec, au fost discuții anii trecuți - că dacă vine o ofertă foarte bună pentru mine sau superbună pentru club, normal că se discută. Dar din ianuarie am vorbit cu o persoană din club (n.r.: - Pigliacelli intra în ultimele șase luni de contract) și șase luni la rând acea persoană mi-a spus 'niciun fel de problemă, te sun, mai facem, prelungim contractul'. Și am asteptat, am tot așteptat. Și în fiecare lună mi se spunea același lucru. La un moment dat a venit oferta de la Palermo.

Și ce a urmat?

Când a venit oferta de la Palermo, m-a sunat... nu mă sunase șase luni. Dar eu nu puteam să refuz Palermo. Ceea ce vreau eu să subliniez este că la Craiova mi-a făcut mare plăcere să joc, să trăiesc. De asta port respect clubului, suporterilor, coechipierilor, mai ales patronului Rotaru, căruia îi mulțumesc pentru tot. Și nu e vorba de patron când zic că am tot așteptat un semn. Cu el m-am înțeles tot timpul bine, a fost un tip de cuvânt. S-a ținut de cuvânt, ce mi-a promis asta s-a întâmplat. Eu doar îi mulțumesc”, a declarat Pigliacelli pentru sport.ro.