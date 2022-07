L-au pus pe hold, acum îi mulțumesc. Mesajul Universității Craiova, după despărțirea de Mirko Pigliacelli

Deși mutarea a fost parafată înainte de prima etapă din Superliga, abia acum oltenii au făcut anunțul oficial.

„Mulțumim, Mirko Pigliacelli!

Goalkeeperul italian a fost transferat definitiv la Palermo. Știința îi mulțumește lui Mirko pentru cei 4 ani petrecuți împreună, pentru toate paradele și pentru toate pasele de contraatac uluitoare.

Și cele mai frumoase povești au nevoie de un final. Odată ce apuci să joci 166 de meciuri la Universitatea, dar mai ales când le joci cu intensitatea cu care a făcut-o Pigliacelli, devii #OlteanPeViataSiPeMoarte. Mirko este și va rămâne unul de-ai noștri și ceva ne spune că va reveni cândva în locul de care s-a îndrăgostit. Grazie mille, Mirko!”, a fost mesajul publicat de olteni pe rețelele de socializare.

Mirko Pigliacelli aștepta oferata de prelungire de la Universitatea Craiova

„Eu până acum o lună și ceva nu știam că plec, au fost discuții anii trecuți - că dacă vine o ofertă foarte bună pentru mine sau superbună pentru club, normal că se discută. Dar din ianuarie am vorbit cu o persoană din club (n.r.: - Pigliacelli intra în ultimele șase luni de contract) și șase luni la rând acea persoană mi-a spus "niciun fel de problemă, te sun, mai facem, prelungim contractul". Și am asteptat, am tot așteptat. Și în fiecare lună mi se spunea același lucru. La un moment dat a venit oferta de la Palermo”, a spus Pigliacelii într-un interviu în exclusivitate pentru SPORT.RO.