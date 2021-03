Prima REACTIE a lui Ianis Hagi dupa ce a castigat PRIMUL TITLU din cariera alaturi de Rangers! Postarea care a strans zeci de mii de vizualizari

Rangers a cucerit titlul in Scotia dupa 10 ani!

Steven Gerrard a reusit sa le implineasca cea mai mare dorinta fanilor lui Rangers, oprind astfel seria incredibila a lui Celtic! Ultima data, echipa de pe Ibrox cucerea in urma cu 10 ani titlul.

Ianis Hagi a cucerit astfel si primul sau titlu din cariera, la primul sezon de la transferul definitiv la Rangers. Mijlocasul roman are sase goluri si noua pase decisive in campionat in acest sezon, contribuind la victoriile echipei sale.

Imediat dupa remiza lui Celtic cu Dundee United, 0-0, meciul care a decis titlul, Ianis a postat pe Instagram un clip in care aparea facand reverenta cu care sarbatoreste golurile, alaturi de descrierea: "55 livrat!"

Ca aluzie la titlul cu numarul 55 obtinut de Rangers.