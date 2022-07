Oficialii Rapidului au lăsat de înțeles că suma pentru transferul lui Rareș Ilie este de aproximativ 5 milioane de euro, însă, în ciuda sumei importante pentru un club din România, recent a apărut informația potrivit căreia Nice ar intenționa să-l împrumute pe mijlocaș în liga a doua din Elveția, la Lausanne, pentru a avea meciuri în picioare.

Marcel Pușcaș nu îi dă nicio șansă lui Rareș Ilie la Nice

Informația nu a fost confirmată de Nice. Ba mai mult, antrenorul Lucien Favre s-a arătat foarte încântat de transferul lui Rareș Ilie, jucător pe care l-a urmărit mult în ultima perioadă.

Prezent la Ora Exactă în Sport, Marcel Pușcaș nu îi dă nicio șansă lui Rareș Ilie în Franța. Președintele lui FC U Craiova spune că niciun jucător român, nici măcar cei din națională, nu au calitățile necesare pentru a evolua pentru formația care a terminat pe locul 5 în ultimul sezon din Ligue 1.

De asemenea, Pușcaș nu vede cu ochi buni nici măcar un posibil împrumut al lui Ilie la Lausanne, în liga secundă elvețiană, astfel că se așteaptă ca internaționalul U19 să revină curând în Liga 1, așa cum este cazul multor fotbaliști români în ultimii ani.

"Suma e foarte bună, indiferent cum ar fi. A fost vândut la momentul potrivit. Mă mir de faptul că un club precum Nice l-a ales. Nice e unul dintre primele trei cluburi ca pepinieră din Franța, au tradiție de ani și ani. Cred că mai au jucători ca el acolo, din Africa, în special. Suma este foarte mare. Vreo trei jucători din naționala Franței U19 erau de la Nice. De ce aș da 5 milioane de euro pe el decât să iau pe cineva care m-a costat mai nimic și a fost adus din Senegal sau Coasta de Fildeș?

Părerea mea e că nu are cum să joace Rareș Ilie la Nice, la ora asta. Nu are nicio șansă, cum nu are nicio șansă niciun fotbalist român să joace acolo, chiar și cei din echipa națională. Poate d-asta s-au gândit francezii să-l cumpere și să-l împrumute în liga a doua elvețiană.

Aici e o problemă. Până acum, Rapid câștigă, câștigă de nu știu câte ori salariul și copilul, totul e perfect. Problema e dacă va juca. Părerea mea e că la ora asta nu poate juca niciun român la Nice și la nicio echipă din Ligue 1. S-ar putea ca peste un an sau doi să-l vedem la Rapid împrumutat sau la altă echipă din Liga 1.

Eu l-am văzut prima dată pe acest copil jucând în urmă cu vreo 5-6 ani, la Juniorul, la un turneu de copii. Strălucea în acea echipă de copii, avea vreo 14 ani. A progresat constant, dar ceea ce i-a oferit campionatul României ca adversitate, ca pregătire nu este suficient pentru a evolua în primele cinci țări europene. Acolo trebuie să fii foarte bine pregătit. Acum ține doar de el, dar chiar dacă ar face furori în liga a doua elvețiană, la Lausanne, iar nu e relevant pentru o revenire la Nice. Liga întâi elvețiană este mai slabă decât liga întâi franceză, iar liga a doua din Elveția este mult mai slabă decât Ligue 1. Îi va fi foarte greu să revină la Nisa", a spus Marcel Pușcaș, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

În vârstă de 19 ani, Rareş Ilie vine după un sezon complet alături de Rapid, pe parcursul căruia a marcat 6 goluri şi a oferit 10 pase decisive.