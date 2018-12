Cum arata femeia care i-a schimbat viata lui Modric. E mai in varsta si a negociat personal transferul la Real. FOTO

Sotia lui Luka Modric este si sotia jucatorului croat.

Luka Modric, proaspatul castigator al Balonului de Aur, a avut-o alaturi la gala de la Paris pe sotia sa, Vanja Bosnic, femeia care i-a ghidat si pasii in cariera.

Cu trei ani mai in varsta decat jucatorul lui Real Madrid, Vanja a fost agent de jucatori si s-a ocupat personal de mutarea la Real Madrid de la Tottenham din 2012.

Cei doi s-au cunoscut in 2007, cand Modric era jucatorul lui Dinamo Zagreb, iar Vanja lucra la agentia de impresariat Mamic. Ea a devenit agenta lui si l-a urmat in Anglia, la Tottenham. Apoi, Vanja a negociat cu englezii si cu Florentino Perez transferul lui Modric la Real Madrid, in 2012. Spaniolii au platit atunci 30 de milioane de euro pentru mijlocasul croat.

Spre deosebire de alte sotii de jucatori, Vanja e o aparitie discreta si nu are conturi pe retelele de socializare. Cei doi au impreuna trei copii, un baiat si doua fete.