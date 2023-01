Olimpiu Moruțan, transfer definitiv la Pisa? Mutarea nu l-ar avantaja deloc pe Gigi Becali

Împrumutat de la Galatasaray în Italia, Olimpiu Moruțan poate fi cumpărat definitiv la vară, în schimbul sumei de 5,5 milioane de euro, dar italienii au venit cu o altă propunere pentru formația turcă.

Fanatik anunță că Pisa este dispusă să-l cumpere definitiv pe român încă din această iarnă, pentru suma de 3,5 milioane de euro, plătiți pe loc, ceea ce ar reprezenta o gură de oxigen financiară foarte bună pentru cei de la Galatasaray, care se confruntă cu probleme financiare majore.

Dacă mutarea se va realiza în aceste condiții, FCSB nu ar obține niciun ban în urma mijlocașului român. În contractul dintre vicecampioana României și Galatasaray este stipulată o clauză potrivit căreia Gigi Becali primește 20% din posibil transfer, doar dacă suma va fi mai mare decât cea plătită inițial de turci, adică 3,5 milioane de euro.

Olimpiu Moruțan vrea la Campionatul European din 2024



Olimpiu Moruțan își dorește ca evoluțiile bune să fie încununate cu o calificare a echipei naționale la Campionatul European din 2024, unde România urmează să dispute preliminariile cu Androrra, Belarus, Israel, Kosovo și Elveția.

"Am așteptat mult convocarea, voiam să fiu acolo. Știu ce calități am, că pot da mai mult, acum sper să ajut să ne calificăm la EURO. Am avut evoluții bune, dar au fost meciuri amicale, nu pot să trag mari concluzii.

Am vrut doar să demonstrez că pot ajuta echipa națională. Mă bucur pentru acest trofeu, am muncit mult, am demonstrat că meritam, dar este doar un început. Avem mulți jucători talentați, dar mai avem nevoie de muncă, sacrificiu, efort, pentru ca să ajutăm România să se califice. Selecționerul mi-a transmis să nu mă mai uit înapoi, să fiu mereu pregătit pentru convocare.

Noi nu simțim presiune, dar publicul vrea calificări, este normal. Grupa de EURO este dificilă, dar dacă nu facem pași greșiți, suntem atenți, putem să ne calificăm", a declarat Olimpiu Moruțan pentru FRF TV.