OFICIAL | Un star de la Juventus a semnat cu Rangers și va juca lângă Ianis Hagi 

Rangers a a fost activă în această campanie de transferuri din iarnă. După ce Ianis Hagi (23 ani) a fost accidentat și va reveni pe gazon abia la finalul sezonului, Giovanni van Bronckhorst a transferat doi jucători din Anglia. Antrenorul neerlandez și i-a adus pe Amad Diallo (19 ani), de la Manchester United, care a marcat la debut, și pe John Lundstram (27 ani), de la Sheffield United, ambii sub formă de împrumut până în vară.

Pe lângă aceste mutări, Rangers și-a asigurat serviciile unui fotbalist cu un CV impresionant. Confrom jurnalistului Fabrizio Romano, Aaron Ramsey (31 ani) a semnat un contract cu clubul scoțian valabil până la finalul sezonului. Mijlocașul central va fi împrumutat de la Juventus, însă Rangers are opțiunea să-l transfere în vară.

„Aaron Ramsey, de la Juventus la Rangers, confirmat. S-au înțeles asupra împrumutului, cu opțiune de cumpărare. Ramsey va semna contractul în următoarele ore.

Rangers va acoperi o parte din salariul lui Ramsey”, a scris Fabrizio Romano pe contul oficial de Twitter.

Aaron Ramsey from Juventus to Rangers, done deal and here we go! Agreement on loan with buy option. Ramsey will sign in the coming hours. ???????????????????????????????? #Rangers

Rangers will cover part of Ramsey’s salary. #DeadlineDay pic.twitter.com/c4xEiZKcHQ