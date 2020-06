Capitolul la care Stanciu s-a TRANSFORMAT! Cifre de invidiat pentru mijlocasul roman: "Antrenorul imi trimite dupa fiecare meci statisticile"

Stanciu (27 de ani) este determinant in mijlocul Slaviei Praga.

Internationalul roman a reusit 4 goluri si 8 pase decisive in acest campionat pentru Slavia Praga, iar echipa sa a reusit sa castige al 6-lea titlu in Cehia.

Stanciu a fost unul dintre cei mai importanti oameni ai echipei si spune ca a crescut foarte mult din punct de vedere defensiv in ultimul timp. Mijlocasul spune ca alearga in medie 12-12.5 km pe meci:

"Cu antrenorul meu am discutat de la conditie fizica pana la faptul ca am un procentaj de dueluri castigate foarte mare, pentru un tip ca mine. Orice duel la cap, la inaltimea mea e considerat duel pierdut. Am invatat sa ma apar mult mai bine, sa lucrez mult mai mult pentru echipa si pentru mine lucrurile astea sunt mult mai importante decat un gol sau o pasa de gol.

Nu stiu pana la ce varsta voi juca, sper cat mai mult, sper sa joc in continuare la fel, sa ne pregatim bine.

Antrenorul imi trimite dupa fiecare meci statisticile si cred ca in ultimele etape din Cehia, si noi suntem o echipa care are mingea, suntem mereu dupa fiecare etapa echipa cu cei mai multi kilometri alergati. Alerg cam 12 kilometri sau 12 si jumatate", a spus Stanciu pentru Digi Sport.