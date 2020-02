BREAKING NEWS: NEBUNIE IN TURCIA! Sumudica a INNEBUNIT de nervi si a plecat la vestiare in timpul meciului! Jucatorul sau nu l-a ascultat si a ratat DOUA penalty-uri

Momente incredibile in Turcia cu Sumudica in prim-plan!

Scene greu de imaginat in meciul dintre Gaziantep si Rizespor. Atacantul Muhammet Demir l-a scos din minti pe Sumudica: a irosit doua penalty-uri in 4 minute!

Dupa ce a ratat de la 11 metri in minutul 57, Demir a insistat sa bata TOT EL 4 minute mai tarziu, cand echipa lui Sumudica a mai primit un penalty!

In ciuda opozitiei colegilor si a antrenorului roman, care ii facea semne de pe margine sa-i dea mingea lui Maxim, Demir nici n-a vrut sa auda! Atacantul a insistat sa bata tot el si a ratat si a doua oara, moment in care Sumudica a luat-o complet razna. Romanul a fost un car de nervi pe margine dupa cele doua penalty-uri ratate de acelasi jucator in doar 4 minute! Sumudica a fugit injurand la vestiare, dar s-a intors imediat ce a ajuns pe tunel!

La 5 minute distanta, l-a scos din teren pe Demir, care a parasit gazonul in fluieraturile publicului si a fost tinut cu greu de staff-ul tehnic sa nu riposteze!

Gaziantep a trecut cu bine de incidentul din repriza a doua si a castigat cu Rizespor, 2-0.

Tweet Marius Sumudica Gaziantep Gazisehir Citeste si: Adi Mutu vine la Ora Exacta in Sport! Marti, 10:45, in direct la PRO X si pe Facebook Sport.ro!