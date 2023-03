Motivul pentru care Alexi Pitu a prins doar 90 de minute în 6 meciuri la Bordeaux: „Nu l-au luat să promoveze!” 

La începutul acestui an, Alexi Pitu (20 ani) era cumpărat de Bordeaux în schimbul a 2 milioane de euro. Doar că, în două luni, fostul atacant al Farului a bifat doar 90 de minute pentru clubul francez, adunate în 6 prezențe în Ligue 2.

Alexi Pitu are viitorul asigurat la Bordeaux

Însă, situația nu-l alarmează pe Victor Becali (61 ani). Agentul este de părere că Alexi Pitu încă este în procesul de adaptare și că în viitor va fi o piesă importantă pentru Bordeaux, formație care se află pe locul 2 în eșalonul secund din Franța, după 27 de etape.

„Oamenii sunt mulţumiţi de el. Nu l-au luat să promoveze, ci l-au luat ca o investiţie. Sigur şi pentru el e bine ca echipa să promoveze, chiar dacă primeşte mai puţine minute. Lupta pentru promovare nu-i deloc uşoară şi lui îi trebuie o perioadă de adaptare. Nu-şi fac oamenii probleme din punctul ăsta de vedere”, a declarat Victor Becali pentru Orange Sport.

Totodată, agentul FIFA a precizat că Gică Hagi (58 ani) mai are în lot câțiva jucători valoroși care pot fi transferați în străinătate, cel mai atractiv fiind Adrian Mazilu (17 ani).

„Hagi formează, creşte, are curajul de a le da drumul să joace. Vandabili? Îi are pe Mazilu, Borza, pe Grameni, are copii buni Hagi. Încă nu le-a dat drumul tuturor să joace. Mazilu e un jucător de mare viitor, are vârsta”, a mai spus Victor Becali.

Alexandru Bourceanu cere răbdare pentru Alexi Pitu

Chiar dacă va evolua în Ligue 2, Alexandru Bourceanu (37 ani) este convins că Alexi Pitu nu va avea o viață ușoară la Bordeaux. Fostul căpitan al FCSB-ului este de părere că jucătorul format de Gică Hagi are nevoie de cel puțin 6 luni pentru a se adapta la noua sa echipă, asta din cauza nivelului scăzut din campionatul României.

„Din păcate, eu nu ma jucat în Franța sau într-un campionat din Vest. Am întâlnit echipe mai organizat decât în România, deși FCSB e foarte organizată. În Franța întâlnește lucruri pe care nu le întâlnește în România, colegii mei care au jucat în Vest povestesc niște lucruri incredibile, la care noi nu ne-am fi gândit. Jucătorii se focusează doar pe fotbal, pentru celelalte probleme sunt oameni din club care-i ajută, ca transferul să fie cât mai lin, cât mai fără obstacole, ca ei să fie focusați la fotbal 100%.

Problema lui Alexi Pitu tocmai asta este, că noi suntem într-un loc, aici, iar ei sunt acolo (n.r. arată diferențele cu mâna). Cum va face el acest transfer e extrem de greu. Această adaptare este extrem de grea. Dacă ai sunt aici, ca și condiții, e clar că nivelul la care joacă este incredibil de mare și avem experiența de cum s-au comportat jucătorii români în momentul când au ieșit în străinătate. Ba mai mult, în campionatul Franței e un campionat în care sunt mulți jucători de origine africană, dueluri extraordinar de puternice, nu lasă spațiu, ceea ce îți dă foarte puțin timp de a perfoma acțiunile. Iar Alexi Pitu, într-o oarecare măsură, are nevoie de spațiu. Vine dintr-un campionat în care există spațiu, duelurile nu sunt foarte puternice și această adaptare va fi extrem de dificlă. Eu personal îi țin pumnii.

Mai e ceva, nu trebuie să ne așteptăm ca Alexi Pitu să joace în următoarea jumătate de an foarte mult. Are nevoie de perioadă de adaptare. Sperăm ca din vară să rămână acolo sau să rămână în Franța”, a declarat Alexandru Bourceanu la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.