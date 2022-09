Mircea Lucescu, supărat pe arbitri și situația din Ucraina: „Nu e ca în fotbalul european! Mintea e obosită!” 

Dynamo Kyiv a suferit a doua înfrângere în campionat. Elevii lui Mircea Lucescu (77 ani) au fost învinși de Zorya Luhansk, 2-3, echipă pe care Universitatea Craiova e eliminat-o în turul 3 preliminar UEFA Conference League.

Mircea Lucescu: „Un joc plin de nervi, de precipitare!”

La finalul partidei, tehnicianul român a precizat că problemele sociale sunt o prioritate pentru jucătorii săi și că deocamdată, concentrarea nu este 100% către fotbal.

„Un joc plin de nervi, de precipitare. Fără atenție, fără concentrare, am vrut să ajungem prea repede în careu și am făcut atâtea greșeli. Le-am atras atenția jucătorilor înainte că trecem prin clipe foarte dificile. Plus accidentările, a lui Țigankov, a lui Popov. Vivcearenko a fost dus la spital, el trebuia să fie titular.

Aceeași echipă a jucat 21 de partide în primăvară, 18 victorii, trei egaluri, încrederea era mare. Acum, prioritatea băieților e ce se întâmplă cu familia, cu școala copiilor... Așa mi se pare. De aceea ajungem la meci cu nesiguranță. Fizic stăm bine, dar se vede că mintea e cea obosită”, a declarat Mircea Lucescu pentru site-ul oficial al lui Dynamo Kyiv.

Totodată, antrenorul român consideră că arbitrii ar trebui să gestioneze altfel meciurile, ci să judece fazele mult prea repede.

„Mă supără lucruri care nu apar în fotbalul european, multe simulări, multe întreruperi, multe discuții între arbitru și jucători, ce nu fac decât să întrerupă continuitatea, ritmul partidei. Arbitrii trebuie să judece mult mai repede, să dea mai iute drumul la meci, pentru că altfel se joacă foarte puțin. Au început să le explice jucătorilor fiecare fază și echipele care se apără profită mult”, a precizat Mircea Lucescu.