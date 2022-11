Mijlocașul pe care pusese ochii și Becali a dat un adevărat tu financiar! Suma amețitoare pe care o va încasa

FIFA i-a dat câștig de cauză lui Ronaldo Deaconu (25 de ani) în procesul intentat de jucător chinezilor de la Shaanxi Chang'an şi va primi o sumă urișă. În urma decizie Camerei de Soluţionare a Litigiilor din cadrul forului internaţional, Deaconu va primi suma de 886.000 de dolari.

Deaconu a semnat în martie 2022 cu gruparea Chineză Shaanxi Chang'an, sperând că va scăpa astfel de situația dificilă de la Gaz Metan... Din păcate însă nici în China nu a nimerit mai bine. Mijlocașul român nu a primit niciun ban timp de șase luni, motiv pentru care s-a adresat FIFA.

În urma procesului, forul internațional a decis ca Deaconu să primească de la clubul chinez suma de 886.000 de dolari: 245.000 de dolari pentru salariile neplătite la timp şi alte 641.000 de dolari sub formă de despăgubiri pentru desfacerea contractului şi plata salariilor până la finalul înţelegerii.

Acum, Ronaldo Deaconu se află sub contract cu Korona Kielce, din Polonia, echipă unde Pawel Golanski (39 de ani), fostul fundaș de la FCSB, este în prezent director sportiv.

Ce spunea Deaconu în iulie, după despărțirea de chinezi

„În viaţă şi într-un meci de fotbal nu poţi să antrenezi norocul. Am terminat meciul de azi şi la două minute am reziliat contractul. Asta după parcurgerea procedurilor legale care îmi dau dreptul să reziliez.

Motivul? Am intrat în a şasea lună de contract şi nu am primit nici un yuan (n.r. moneda din China) din salariu. Mi-am făcut datoria pe plan sportiv, marcând câteva goluri, ajutându-mi echipa. Îi înţeleg în privinţa blocajului financiar pe care îl au. Practic, am găsit aici Gaz Metan de China. Doar că, în loc de compania de gaze, aici trebuie să finanţeze compania locală de apă”, spunea Deaconu, pentru GSP.