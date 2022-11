Gigi Becali, răspuns pe măsură după ce Nicolae Dică a spus că nu se va mai întoarce niciodată la FCSB

Nicolae Dică nu a mai suportat evoluțiile slabe ale fotbaliștilor săi și a decis să o părăsească pe FCSB în dimineața imediat următoare a meciului cu 'U' Cluj, scor 1-2.

La câteva zile, fostul antrenor al grupării „roș-albastre” a evidențiat faptul că nu se va mai întoarce la FCSB, iar Gigi Becali a avut un răspuns pe măsură pentru Nicolae Dică.

„Ee, nu se întoarce! Ee, o să vină, îl chem eu, îi dau telefon. Îi zic hai, vino pe la mine acasă. Râde, zâmbește și spune 'hai că vin înapoi'”, a spus Gigi Becali la televiziunea Digi Sport.

Nicolae Dică: "Nu mai revin niciodată la FCSB"

Întrebat dacă ar mai reveni vreodată pe banca tehnică a lui FCSB, Nicolae Dică a oferit un "nu" categoric, spunând că familia sa a fost afectată de ultimele evenimente, iar cele două mandate de până acum sunt suficiente.

"Nu! (n.r - Niciodată?) Nu! Pentru că am fost de două ori și nu mai are rost să mă întorc și a treia oară. Chiar dacă patronul își dorește... am fost de două ori. E de ajuns.

I-am spus ce gândesc acum. Am văzut că familia s-a consumat în această perioadă, eu la fel. E mai bine așa", a spus Nicolae Dică, la Digisport.

Bilanțul lui Nicolae Dică în al doilea mandat de la FCSB

Demisia lui Nicolae Dică de pe banca tehnică a lui FCSB a venit ca o consecință firească a rezultatelor din ultimul timp înregistrate de echipa patronată de Gigi Becali.

”Vârful” a fost, fără îndoială, dubla dezastruoasă din grupele Conference League cu Silkeborg, 0-5 și 0-5!

Bilanțul lui Dică în al doilea său mandat la FCSB este unul foarte slab: 23 de partide, doar 9 victorii, 7 egaluri și 7 înfrângeri, golaveraj negativ (34-39) și o medie subțire de 1,48 puncte pe meci.