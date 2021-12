Provizii de puncte pentru iarnă. Marius Marin e lider cu Pisa la finalul turului din Serie B

Timișoreanul fornat de Poli, plecat în Italia de la vârsta de 16 ani, a avut o toamnă perfectă la Pisa. La finele unui an în care a fost căpitanul reprezentativei de tineret în prima fază a Europeanului de tineret de la Budapesta, Marius Marin a făcut pasul și spre naționala mare, unde a fost convocat de Mirel Rădoi.

Jucător determinant pentru Pisa și în acest sezon, când gruparea temină pe primul loc Serie B în 2021, mijlocașul central în vârstă de 23 de ani a fost dorit de mai multe echipe din Serie A, despre care www.sport.ro AICI.

Pisa s-a distanțat la patru puncte de urmăritoarea Brescia în campionat, după 17 etape, cu o rundă înaintea finalului turului, acumulând 38 de puncte, la patru lungimi de echipa la care străluceau în trecut Hagi, Sabău, Mateuț, Lupu sau Răducioiu.

Cotat la 1,5 milioane de euro, Marius Marin a strâns două selecții la naționala mare.

În ultima etapă de campionat, a 17-a, penultima a turului, Pisa s-a impus în deplasarea de la Cosenza, scor 2-0, în timp ce Brescia a remizat, scor 1-1, pe teren propriu cu Citadella.

La juniorii lui Poli, Marius Marin a fost școlit de fostul mare jucător al Timișoarei, Sorin Vlaicu. "Prin el am învățat tot ce înseamnă fotbalul și îmi repeta mereu că doar prin muncă voi ajunge să-mi îndeplinesc visul. Și așa am ajuns în Italia, așa am ajuns și la naționala de tineret", povestea Marius Marin, într-un interviu.

Fost mijlocaș de creație la Poli Timișoara, Sorin Vlaicu are acum 56 de ani. A debutat în Divizia A pe 14 mai 1988, într-un meci Dinamo - Poli 6-0. În primul eșalon, Vlaicu a strâns 214 partide și a marcat 19 goluri. A jucat și în Serbia, la Steaua Roșie Belgrad, în sezonul 1992 -1993

La echipa național, Sorin Vlaicu a strâns 4 selecții în perioada 1991-1992. A debutat în partida Spania - România 0-2 (Ion Timofte, Gabi Balint). Vlaicu l-a înlocuit în min.61 pe Gheorghe Hagi