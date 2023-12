"M-am contrazis cu toată lumea". Marius Șumudică, săgeți către Edi Iordănescu pe subiectul Denis Drăguș

După ce Standard Liege a vrut să-l trimită la o altă echipă la care poate prinde mai multe minute, Marius Șumudică i-a întins o mână de ajutor atacantului român, care a fost împrumutat de belgieni pentru un sezon la Gaziantep.

Recent, turcii au dezvăluit că șefii formației din Turcia sunt mulțumiți de evoluțiile românului și ar fi început deja negocierile pentru un transfer definitiv.

Marius Șumudică, discurs la superlativ despre Denis Drăguș

Antrenorul român a explicat că atacantul are un randament foarte bun în Turcia, unde este golgheterul echipei, deoarece este folosit pe postul pe care are eficiența cea mai bună. În 11 meciuri, Denis Drăguș a marcat de șase ori.

"La mine joacă număr 9, vârf de atac, având o explozie extraordinară și prefer să nu-l folosesc în bandă. Nu vreau să coboare prea mult și să nu mai fie proaspăt și atunci are ocazii de gol și scoate faulturi. Este un jucător complet! Și chiar dacă m-am contrazis cu toată lumea, hai să vedem cum au fost ocaziile de la meciul cu Israel. Din zonă centrală!

La golul lui Pușcaș a șutat din zonă centrală și a scos portarul în bară. Iar apoi a dat el în bară, din poziție de atacant central, nu de extremă. Fiecare îl folosește unde crede de cuviință că dă maxim. Eu, la mine, îl folosesc atacant central.

Nu i-am făcut nimic, doar am vorbit cu el… așa cum am vorbit cu Budescu, Alibec, Boldrin, Silviu Lung, Niță, Săpunaru și cum am făcut și cu Maxim care a marcat 56 de goluri în Turcia. Am vorbit cu ei și doar le-am explicat ce să facă. Probabil că am darul acesta, de a-i atrage și, probabil, că știu cum să-i motivez", a spus Marius Șumudică, potrivit Playsport.