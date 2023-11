Atacantul român a impresionat într-un timp foarte scurt în Turcia și a ajutat-o pe Gaziantep să iasă din zona retrogradabilă. Drăguș a evoluat în nouă meciuri până acum și a reușit să marcheze de cinci ori.

Evoluțiile solide ale lui Drăguș i-ar putea aduce acestuia un transfer. Publicația telegraf.net scrie că Gaziantep a început deja discuțiile pentru transferul definitiv al internaționalului român, convocat și pentru meciurile cu Israel și Elveția.

Turcii anunță: au început discuțiile pentru transferul lui Denis Drăguș!

Drăguș joacă la Gaziantep sub formă de împrumut de la Standard Liege. După finalul acestui sezon, atacantul ar urma să se întoarcă în Belgia, unde ar mai avea contract până în vara anului 2025.

”A început deja să se discute dacă jucătorul împrumutat la Gaziantep FK, Denis Drăguș, va rămâne în următorul sezon.

Denis Drăguș, care a atras toată atenția prin evoluțiile sale la Gaziantep FK, a devenit golgheterul echipei. S-a vorbit că unele echipe îl urmăresc îndeaproape pe Denis Drăguș, care este unul dintre fotbaliștii cu cea mai mare pondere la punctele strânse de formația roș-neagră.

Jucătorul român ar urma să ia decizia la finalul sezonului. De menționat este faptul că președintele Memik și conducerea doresc să îl păstreze pe fotbalist la echipă”, au scris turcii.

Denis Drăguș: "Mă aștept să ne calificăm la EURO 2024"

Revenit în țară, duminică, pentru a se alătura cantonamentului naționalei României, Denis Drăguș a vorbit despre forma bună pe care o traversează, colaborarea bună pe care o are cu Marius Șumudică și obiectivul echipei naționale.

"Mă simt foarte bine. Mă bucur că și eu vin după o perioadă foarte bună. Suntem pe drumul cel bun și sper să continuăm așa.

(n.r - Te aștepți să fii titular după aceste prestații bune la Gaziantep?) Mă aștept să ne calificăm. Nu e important cine, cum, cât joacă. Important e să ne calificăm. Asta e tot ce contează și cred că toți am înțeles că trebuie să ajutăm echipa.

Au mai trecut niște ani de când am plecat. Am căpătat și eu experiență, iar Șumi mi-a dat cea mai mare încredere. Mă bucur că am luat decizia asta. Rezultatele vorbesc de la sine, am urcat 10 locuri în clasament de când a venit el și sunt pe drumul cel bun.

(n.r - despre interesul cluburilor mari din Turcia) Nu mă gândesc acum la asta. Mă simt bine la Gaziantep. Totul merge bine și vreau doar să continui să îmi fac treaba cât mai bine", a spus Denis Drăguș.