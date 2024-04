Lovitură grea pentru Ianis Hagi! Vrea să se întoarcă la Rangers, dar scoțienii nu îi dau prea multe șanse

Presa din Scoția anunță că sunt șanse destul de mici ca Ianis Hagi să continue la Rangers din următorul sezon, după ce în această stagiune a evoluat sub formă de împrumut la Deportivo Alaves.

”Pare inevitabil ca Ianis Hagi să plece de la Rangers!”

Internaționalul român va trebui să îl impresioneze pe Philip Clement în momentul în care va reveni pe ”Ibrox Park”, pentru că, în caz contrar, scoțienii anunță că fiul lui Gheorghe Hagi va fi nevoit să își caute o altă echipă.

”Este ușor să uităm că Ianis Hagi este încă jucătorul lui Rangers. O accidentare de durată a fost urmată de un sezon în care a fost împrumutat la Alaves, unde nu a reușit însă să strălucească. S-a vorbit constant despre un transfer la Galatasaray pentru a-i călca pe urme tatălui său.

Chiar dacă acest lucru a fost negat de clubul de pe Ibrox, pare inevitabil ca acest lucru să se întâmple la un moment dat. Totul depinde dacă Clement va fi mulțumit de Hagi atunci când acesta va reveni în lotul echipei”, au scris cei de la Daily Record.

2.5 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Hagi.

Contractul său la Rangers va expira abia în 2026

Gică Hagi: ”Ianis are contract cu Rangers!”

Gică Hagi a vorbit despre situația lui Ianis Hagi la finalul lunii martie. Antrenorul celor de la Farul Constanța a anunțat că fiul său va continua la Rangers.

”Trebuie o perioadă de adaptare la un fotbal de elită, cel spaniol. Ianis nu prea a jucat în campionat, dar a apărut în meciuri din Cupa Spaniei.

Poate fi mult mai bine, sperăm să se schimbe lucrurile astea, dar el a apărut într-un campionat destul de greu şi nou pentru el. Nu uitaţi că vine după o accidentare de un an. Deci nu putem vedea acum forma cea mai mare a lui Ianis, dar la anul îl vom vedea în cea mai bună formă.

El are contract cu Rangers în continuare, el e doar împrumutat la Alaves, nu uitaţi! Deci are contract cu Rangers, asta e sigur! Am citit că nu ar fi dorit nici de Rangers, ceea ce e fals”, a spus Gică Hagi recent.