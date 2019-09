Ionut Radu e GATA pentru aventura carierei! "Este pregatit pentru aceasta experienta!" SUPER echipa la care poate evolua din vara! Anuntul facut de italieni

Ionut Radu ar putea evolua pentru o echipa mare din Italia.

Ionut Radu, portarul titular al celor de la Genoa si al nationalei U 21 si totodata proaspat convocat la nationala mare, ar putea face pasul carierei in vara.

Jurnalistul italian Stefano Bertocchi, specialist al site-ului fcinternews.ro si redactor la Gazzetta dello Sport, a vorbit despre posibilitatea ca Radu sa evolueze pentru Inter, iar acest considera ca portarul roman este pregatit pentru aceasta aventura, dar numarul 1 la Inter ramane Handanovic, portarul titular din acest moment.

Oficialii celor de la Inter Milano monitorizeaza atent prestatia lui Radu, iar daca portarul roman va avea evolutii convingatoare, ar putea sa fie pastrat de Inter. Internationalul roman a ales sa mai joace un an pentru Genoa, iar acest lucru este laudat si de jurnalistul italian care spune ca Radu a luat decizia cea mai buna.

"Eu cred ca este posibil deja ca Radu sa fie pregatit pentru experienta Inter Milano. Dar, in opinia mea, numarul 1 ar trebui sa ramana Handanovic si in sezonul viitor. Un an in care sa se pregateasca si sa creasca alaturi de portarul sloven, in calitate de goalkeeper de rezerva, l-ar ajuta foarte mult pentru Viitor pentru Ionut.

Ionut Radu este un portar foarte agil si chiar foarte tehnic. De asemenea, are un joc de picioare excelent si poate incepe actiunea de poarta chiar de la el. Aceste detalii sunt amanunte importante in fotbalul de astazi", a declarat Stefano Bertocchi pentru Telekomsport.