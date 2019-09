Italiano Vero! Ionut Radu are o noua cucerire! Cu cine se iubeste starul nationalei! FOTO

Portarul Ionut Radu are o noua iubita.

Ionut Radu a facut un turneu urias la EURO U21, iar acum a facut pasul cel mare catre nationala de seniori. Radu a fost rascumparat de Inter Milano in aceasta vara, insa a fost trimis inapoi la Genoa, acolo unde e titular meci de meci.

A fost o vara importanta pentru Radu. Are si o noua iubita, la un an dupa ce se despartise de fosta sa iubita, modelul Stefania. Capitanul nationalei de tineret se iubeste cu Doris Contulov acum, o studenta la ASE din Constanta.

Radu a inceput sa posteze deja imagini cu noua cucerire pe contul de Instagram. Nascuta la malul marii, Doris adora sa pozeze in costum de baie si sa impartaseasca imaginile pe retelele de socializare.



