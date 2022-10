Alexandru Cicâldău a marcat primul său gol pentru Ittihad Kalba, în meciul terminat la egalitate cu Al Wasl, 2-2, duminică seara, în deplasare, în etapa a 7-a a campionatului de fotbal al Emiratelor Arabe Unite.

Fabio Lima (5 - penalty) şi Ali Saleh (55) au marcat pentru Al Wasl, în timp ce pentru Ittihad Kalba au punctat Cicâldău (58) şi slovacul Filip Kiss (77 - penalty).

Cicâldău, care a jucat 68 de minute, are un gol marcat în şapte partide.

Al Wasl este lider, cu 15 puncte, urmată de Al-Ain, 13 puncte, Sharjah, formaţie antrenată de Cosmin Olăroiu, 13 puncte (6 jocuri).

Ittihad Kalba ocupă locul 6, cu 11 puncte, Al Jazira, echipă la care joacă Florin Tănase, se află pe 7, cu 11 puncte, iar Bani Yas, formaţie pregătită de Daniel Isăilă, este a 10-a (din 14 echipe), cu 8 puncte.

