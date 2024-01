Trecerea lui Radu Drăgușin de la Genoa la Tottenham continuă să fie cel mai fierbinte subiect de pe pagina de X (fostul Twitter) a celebrului Fabrizio Romano, dar realitatea este că discuțiile între cele două cluburi par să treneze.

Miercuri dimineața, jurnalistul italian a revenit cu un update pe tema discuțiilor dintre cele două cluburi.

”Tottenham și Genoa au o nouă rundă de negocieri, menită să avanseze discuția transferului lui Radu Drăgușin.

Înțelegerea verbală inițială propusă de Spurs este în jurul a 23 de milioane de euro, însă Genoa cere 30 de milioane de euro. Contactele vor continua în viitorul apropiat.

Postecoglou (n.r. - managerul lui Tottenham) este însă convins: îl vrea pe Drăgușin”, a postat Fabrizio Romano.

