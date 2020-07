Ianis, sub lupa in Scotia! "Hagi este exceptional!" Care sunt calitatile romanului si ce rol va avea in echipa lui Gerrard in noul sezon 

Ianis Hagi a fost subiectul unei analize realizate de scotieni.

Jurnalistii de la Glasgow Live au analizat toate realizarile lui Ianis Hagi de la sosirea la Rangers, initial sub forma de imprumut.

„Intre pauza de iarna si intreruperea campionatului, Rangers a suferit un colaps. S-a dus titlul si ceva din increderea fanilor in Steven Gerrard. Lucrurile erau sumbre pe Ibrox inainte de izolarea din martie, dar un jucator a facut mai mult decat ceilalti pentru a risipi ceata.

In timp ce altii in jurul lui au avut probleme in a-si arata creativitatea, Hagi a fost de multe ori singurul care a mentinut flacara aprinsa la Rangers, atat in campionat, cat si in Europa. Comeback-ul cu Braga, venit dupa dubla sa, a fost cel mai dramatic moment al sezonului, culminand cu calificarea.

Rangers a vazut suficient in cele 12 meciuri ale lui Hagi pentru a-l transfera permanent. Iar acum semnele sunt ca jucatorul de 21 de ani e gata sa inceapa noul sezon in forta. Trupa lui Gerrard nu a avut mult timp sa se puna la punct pana la primul meci, cu Aberdeen, pe 1 august, dar, in partidele amicale, Ianis a iesit in evidenta, inscriind in 2-0 cu Lyon si in 4-0 cu Motherwell."

Scotienii au vorbit si despre ceea ce asteapta suporterii de la Ianis Hagi in noul sezon.

"Jucatorul de 21 de ani e exceptional cu mingea la picior, dar a aratat dibacie si in duelurile aeriene. Mai are multe de demonstrat cand incep meciurile adevarate, dar devine rapid figura in jurul careia Gerrard isi construieste echipa. Daca Hagi va continua si in meciurile oficiale forma din amicale, Rangers va avea creativitate si goluri.

Hagi nu e un marcator, dar e punctul central al atacului, care face ca Rangers sa fie completa si echilibrata in ultima treime. Cu el in teren, Arfield si Kent se simt confortabil. Mijlocul e mai consistent, primeste mai multe mingi. Hagi face diferenta, e un jucator care poate schimba echipa si pare sa fie la startul unui sezon mare", au punctat cei de la Glasgow Live.