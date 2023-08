Ianis Hagi, uitat pe bancă la "înfrângerea șocantă" a lui Rangers: "Nu îmi vine să cred!"

Sâmbătă, în prima etapă a noului sezon din Scoția, Rangers a pierdut pe terenul lui Kilmarnock, ocupanta locului 10 din 12 în precedenta stagiune, scor 0-1.

Deși a dominat la capitolele posesie sau ocazii de a înscrie, Rangers s-a văzut învinsă după golul marcat de Kilmarnock în minutul 65, prin Bradley Lyons.

"Rangers suferă o înfrângere șocantă la debutul în noua stagiune", a titrat Sky Sports.

Ianis Hagi a fost rezervă neutilizată la această partidă, spre surprinderea fanilor, care se așteptau ca antrenorul Michael Beale să apeleze la mijlocașul român măcar după ce gazdele au trecut în avantaj, iar Rangers avea nevoie de gol.

"Încă nu îmi vine să cred că la 0-1, disperați să marcăm un gol, cu Hagi, Cifuetenes, Matondo și Roofe pe bancă, cel introdus pe teren este Ryan Jack", a scris The Rangers Journal.

