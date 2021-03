Ianis Hagi REVINE in Champions League la doi ani dupa SUPER DUELURILE cu Liverpool, Napoli si echipa lui Haaland!

Echipa lui Ianis Hagi a profitat de pasul gresit facut de rivala Celtic, care a facut doar un egal in deplasare cu Dundee United scor 0-0, si a castigat matematic titlul cu 6 etape inainte de final.

Internationalul roman se intoarce astfel dupa doua sezoane in cea mai importanta competitie la nivel de cluburi din Europa. In prima parte a sezonului 2019-2020 Ianis a jucat cu Genk in grupa E din Champions alaturi Liverpool, Napoli si RB Salzburg, la care juca la acea vreme Erling Haaland.

Echipa belgiana a terminat grupa pe ultimul loc cu un singur punct in 6 meciuri si a fost eliminata din competitiile europene.

Ianis Hagi a jucat 5 meciuri in acea grupa pentru Genk, nereusind sa marcheze insa vreun gol sau sa ofere vreo pasa decisiva. Mijlocasul roman a fost integralist in meciul de pe teren propriu al echipei sale contra lui Napoli, terminat 0-0. In restul partidelor, Hagi a intrat in repriza secunda.