Ianis Hagi, DECISIV pentru Rangers! Care a fost contributia mijlocasului la obtinerea titlului in Scotia 

Rangers a devenit matematic campioana in Scotia dupa ce Celtic a remizat cu Dundee Utd.

Ianis Hagi a cucerit, astfel, primul sau trofeu de campion din cariera. Romanul a contribuit semnificativ in acest sezon la reusita echipei lui Steven Gerrard.

Mijlocasul a inscris, de-a lungul celor 32 de etape disputate, 6 goluri si a dat 9 pase decisive. Hagi este la cincilea in clasamentul marcatorilor de la Rangers, fiind depasit doar de Kent, Roofe, Morelos si Tavernier.

Golurile lui Ianis Hagi au fost decisive pentru obtinerea victoriei lui Rangers in doua partide, cu Hibernian si St. Johnstone, care s-au incheiat cu scorul de 1-0.

In plus, romanul este lider in topul pasatorilor din Premiership, fiind la egalitate cu coechipierul sau, James Tavernier, cu cate 9 assist-uri fiecare.