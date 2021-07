Ianis Hagi, fata in fata cu Arsenal intr-o partida de pregatire! Cum s-a descurcat romanul impotriva "colosului" din Premier League

Rangers a "sarbatorit" 150 de ani de la infiintare.

In fata a 2000 de spectatori, pe Ibrox Park, Rangers a remizat cu formatia pregatita de Mikel Arteta, Arsenal, 2-2, dupa ce a condus atat cu 1-0, datorita unei reusite a lui Leon Balogun, cat si cu 2-1, in urma unul gol marcat de Cedric Itten.

"Tunarii" au replicat prin Nuno Tavares si Eddie Nketiah si nu au reusit sa obtina victoria, in ciuda faptului ca au dominat intr-o maniera categorica partida, avand numeroase ocazii de a marca, iar "ratangiul de serviciu" a fost chiar Aubameyang, vedeta londonezilor.

Romanul Ianis Hagi a fost folosit timp de 62 de minute, avand o libertate de miscare mai mare fata de sezonul precedent, jucand atat in dreapta, cat si in stanga, si fiind activ in combinatiile ofensive ale echipei sale.