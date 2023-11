Cotat la patru milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Ianis Hagi a fost trimis sub formă de împrumut în La Liga, la Deportivo Alaves, de la formația din Scoția, Rangers.

Ianis Hagi a dezvăluit când vrea să se retragă: "De ce nu?"

Ianis Hagi a vorbit pentru spanioli în cadrul unui podcast și a subliniat faptul că și-ar dori să joace până la 38-40 de ani. Gheorghe Hagi, tatăl său, s-a retras în 2001 la 36 de ani.

Până acum, fiul „Regelui” a fost legitimat la echipe precum FC Viitorul Constanța (actuala Farul Constanța), Fiorentina, KRC Genk, Rangers și Deportivo Alaves.

„De când m-am născut, totul în jurul meu a fost despre fotbal, despre a avea o minge de fotbal la picior. Sunt obsedat, e pasiunea mea, pentru asta trăiesc, în mod clar îți dorești crescând să te joci cu alți copii, iar eu am început bine, nu aș numi-o academie, e mai mult ca o școală de fotbal în București, a fost prima mea echipă pentru 4 ani, iar când am făcut 11 ani, tatăl meu a construit Academia, în Constanța, atunci m-am mutat pentru prima oară departe de familie.

Mi-am început aventura în fotbalul profesionist la 11 ani, eram cu copii de prin toată România, eram cei mai buni, câștigam fiecare turneu, jucam bine și în afara țării. De acolo am preluat mentalitatea de câștigător, au fost pașii pe care i-am urmat.

La 16 ani mi-am făcut debutul profesionist la prima echipă a tatălui meu, iar de atunci nu m-am mai uitat în spate. Sunt la al nouălea sezon, nu îmi vine nici mie să cred. Sunt mândru de asta, pentru că exeptând accidentarea pe care am avut-o, care a fost cu ghinion, a fost o lovitură. Nu am avut alte accidentări, în afară de aceea. Sunt mândru că am ajuns la al nouălea sezon, sunt mândru că simt că progresez de la sezon la sezon.

Obiectivul meu este să îmi găsesc limitele, încerc să descopăr cine sunt, cât de departe pot ajunge. Încă simt că sunt multe de îmbunătățit, sper să joc până la 38-40 de ani, de ce nu? Și sper ca într-o bună zi să îmi ating potențialul la maximum și să fiu unul dintre cei mai buni care a jucat în acest sport”, a spus Ianis Hagi la podcastul LaLiga Talks.

Ianis Hagi se află în acest moment în Felcsut, fiind convocat la naționala României de către selecționerul Edward Iordănescu. Naționala se va întâlni cu Israel sâmbătă seară, de la ora 21:45, în etapa a noua din preliminariile EURO 2024.

