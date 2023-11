Cuvinte superbe ale lui Ianis Hagi despre tatăl său în presa din Spania 

Mijlocașul român a fost împrumutat de iberici până la sfârșitul sezonului și a bifat deja primele sale meciuri în tricoul lui Deportivo Alaves, având și două goluri marcate. Ianis Hagi a vorbit într-un interviu acordat pentru un show de tip podcast realizat de LaLiga, iar acolo a fost întrebat și de relația pe care o are cu tatăl său, Gheorghe Hagi.

Ianis Hagi: „Am avut părinți incredibili!”

Ianis Hagi a dezvăluit cât de mult l-a influențat tatăl său și cât de mult l-a ajutat în drumul către fotbalul profesionist. Fotbalistul și-a arătat aprecierea și recunoștința față de părinții lui, dezvăluind cât de mult a contat faptul că Gheorghe Hagi îi era și antrenor, deoarece stăpânea noțiuni din fotbal mult mai bine.

„Influența lui a fost imensă, încă din prima zi. Sunt lucruri pe care nu mi le amintesc și le văd în clipuri, era atât de implicat ca eu să îmi găsesc pasiunea, a fost norocos că a fost ușor pentru mine să îmi aleg pasiunea pentru că iubeam fotbalul. Imediat ce a știut că voi deveni fotbalist m-a sprijinit, m-a îndemnat să îmi ating limitele și să mă facă mai bun la toate aspectele.

Dar niciodată nu a depășit măsura, întotdeauna a încercat să mențină o distanță față de mine, ca să devin Ianis Hagi, ca fotbalist și să mă descopăr, să nu fiu altcineva. Am fost norocos să îl am ca tată, pentru că balanța sa prin fața, dar și cu mine și sora mea, crescând împreună, am avut părinți incredibili. Voi fi mereu recunoscător pentru asta, și pentru tatăl meu. Am avut același job, relația noastră a devenit mai bună cu mine devenind profesionist.

Aveam mai multe noțiuni decât colegii mei încă din timp, întotdeauna am simțit că sunt cu un pas înainte, m-a ajutat să înțeleg cât de important e să ai timp și spațiu în fotbal și nu doar asta, când întâlneam alți oameni care mă puteau ajuta să progresez în fotbal, întotdeauna era deschis la asta, nu era vorba doar despre el și atât. Întotdeauna a fost deschis ca eu să descopăr și să învăț de la alții, de aceea voi fi mereu recunosocător, e incredibil să ai un asemenea părinte, nu sunt sigur că toți copiii ar putea să spună așa ceva, sunt fericit că l-am avut alături și m-a ajutat în pașii făcuți”, a declarat Ianis Hagi pentru LaLiga Talks.