Gică Hagi, fost jucător la Real Madrid și FC Barcelona, actualmente antrenor la Farul Constanța, a vorbit despre cele două mutări importante pentru fotbalul românesc din această fereastră de mercato din iarnă.

Gică Hagi a analizat transferurile lui Radu Drăgușin și Horațiu Moldovan

”Regele” a precizat că echipele mari au început să aibă ochi și pentru fotbaliștii români, având în vedere cele două mutări ale lui Radu Drăgușin și Horațiu Moldovan în ligile de top ale Europei.

De asemenea, Gică Hagi a subliniat faptul că și calificarea la Campionatul European din 2024, găzduit de Germania și transmis de PRO TV, Pro Arena și VOYO, e un factor în reușita românilor.

”Toate lucrurile vin când ajungi și te califici, când ajungi pe scena care trebuie, când ajungi printre cei mai buni, acolo unde trebuie să fii. Bineînțelesc că totul se măsoară în cota și valoarea jucătorilor. Calificându-ne la Europene cota jucătorilor români tinde să fie mai bună.

În plan defensiv, acum 3-4 ani, am zis la televizor că România are mijlocași și atacanți. Am zis că trebuie să găsim fundași, asta a fost declarația mea. Eram convins că ne trebuie fundași și în continuare cred că ne trebuie… avem linie de fund, avem fundași, dar eu zic că acolo dacă ajungem să descoperim jucători, eu zic că România poate să ajungă să se bată de la egal la egal cu orice echipă.

Nu acum, dar poate să ajungă! Important ca aceste două transferuri… și cu Moldovan la Atletico, bineînțeles înseamnă că cele mari au început să se uite și la jucătorii români. Ăsta este un lucru foarte bun”, a spus Gică Hagi.

Grupa României la EURO 2024

România a fost repartizată în Grupa E la EURO 2024, alături de Belgia, Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului B, potrivit tragerii la sorţi care a avut loc la Hamburg.

Ultima componentă a grupei României la EURO 2024, care va fi găzduit de Germania între 14 iunie şi 14 iulie, va fi decisă dintre câştigătoarele semifinalelor Bosnia-Herţegovina - Ucraina şi Israel - Islanda.

România va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016, cea mai bună performanţă reuşind-o în 2000 (sferturi de finală).