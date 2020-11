Chiriches, meci mare IMPOTRIVA fostei sale echipe! Sassuolo a invins in deplasare si trece pe locul doi, dar romanul a IESIT accidentat! 

Sassuolo s-a impus sambata seara impotriva celor de la Napoli, cu scorul de 2-0.

Vlad Chiriches a fost titular impotriva fostei sale echipe, Napoli, pe care a si invins-o. Gazdele au dominat intreaga prima repriza, iar Sassuolo a intrat norocos la pauza fara gol primit.

In cea de-a doua repriza, Locatelli a inscris dintr-un penalty, iar Napoli s-a aruncat disperat pentru a egala. Chiriches s-a accidentat in minutul 88 al partidei si a fost inlocuit de catre Bourabia. Napoletanii au marcat in minutul 91, dar golul a fost anulat de VAR, iar in minutul 95 Sassuolo a dat din nou lovitura prin Maxime Lopez, care a inscris pentru scorul final de 2-0. Napoli nu mai pierduse de acasa din luna februarie.

Sassuolo si Vlad Chiriches se afla pe locul al doilea al clasamentului, cu 14 puncte acumulate in 6 partide. In etapa urmatoare, echipa lui Roberto De Zerbi va primi vizita celor de la Udinesse.