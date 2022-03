George Pușcaș și Vasile Mogoș, marcatori în meciul din Italia cu patru români pe teren

Pușcaș a deschis scorul în minutul 22, când a primit o pasă la limita ofsaid-ului de la Benali, a driblat portarul și a trimis fără emoții în poartă. Pentru atacantul român a fost a doua reușită la Pisa, după ce a fost împrumutat în această iarnă de la Reading.

George Pușcaș' goal for Pisa against Crotone after 22 minutes into the game!#SerieB #RomanianExpatriates pic.twitter.com/civkfe4HBE