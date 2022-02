Pușcaș a înscris primul gol de când s-a transferat la Pisa! Atacantul român a marcat împotriva echipei lui Berlusconi 

Atacantul român s-a transferat în Italia, după experiența dezamăgitoare de la Reading și pare să își fi regăsit încrederea.

George Pușcaș a ajuns la al treilea meci consecutiv în care este trimis titular, având deja patru meciuri jucate în tricoul echipei din Serie B și le-a răsplătit încrederea italienilor cu prima reușită. Trimis titular în meciul cu echipa lui Berlusconi, Pușcaș a egalat, în minutul 18, după ce gazdele au deschis scorul în minutul 8.

George Pușcaș gets his first goal for Pisa ???????????? #readingfc pic.twitter.com/ktEyA21xTv