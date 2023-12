George Pușcaș este ținta numărul 1 pentru Spezia (locul 18, antepenultimul, în Serie B) pentru a întări atacul în ianuarie.

Antrenorul D'Angelo l-a pregătit deja la Pisa și îl consideră jucătorul care poate interpreta cel mai bine rolul în funcție de ideile sale tactice, scrie Tuttomercatoweb.

Nu lipsește însă concurența - Bari (locul 11 în Serie B), unde este dorit insistent de antrenorul Marino, și Parma (liderul din Serie B, care deja se pregătește de promovarea în Serie A după un sezon excelent până acum), care ar putea depăși din punct de vedere financiar ofertele rivalilor, puternic interesate de jucătorul care pleacă de la Genoa.

La Parma joacă deja doi internaționali români, Dennis Man și Valentin Mihăilă.

Potrivit informațiilor din Il Secolo XIX, noua agenție care îl gestionează pe român, grupul Wasserman, ar fi însă dispusă să caute variante și în Germania sau Anglia, în perspectiva Campionatului European din vara anului viitor.

În acest sezon, Pușcaș a avut 10 apariții (un total de 283 de minute) la Genoa, cu o pasă de gol la activ.

Ratarea lui George Pușcaș din meciul cu AC Milan, cu Olivier Giroud portar

After watching these two clips, I can confirm Giroud is a better keeper than Onana. pic.twitter.com/uY3IAyP0yz