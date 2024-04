George Pușcaș, arătat cu degetul de antrenorul său: ”Ratarea lui a decis acest meci!”

Como a deschis scorul în minutul 38 prin Gabrielloni, iar Da Cunha a dublat avantajul gazdelor în minutul 60. George Pușcaș a marcat singurul gol al lui Bari, care a ajuns la opt meciuri fără victorie.

Giuseppe Iachini: ”Ratarea lui Pușcaș a fost episodul care a decis acest meci!”

Pușcaș a ratat o ocazie imensă în prima repriză, venită imediat după primul gol al gazdelor, iar Giuseppe Iachini, antrenorul lui Bari l-a arătat cu degetul pe internaționalul român la conferința de la finalul partidei.

Iacchini crede că ratarea lui Pușcaș a fost decisivă pentru încă un rezultat negativ înregistrat de Bari și a transmis că dacă fotbalistul român ar fi marcat, echipa putea spera la victorie.

”Am venit să jucăm. Am avut unele șanse să marcăm, un șut bun al lui Aramu, apoi au reuși să oprească unele faze periculoase cu faulturi tactice. Cea mai mare a fost ocazia lui Pușcaș, de acele mingi trebuie să profiți și să marchezi. Trebuie să fim mai cu sânge rece! În repriza a doua am făcut anumite schimbări, am ajuns în careu mai des. Echipa nu a renunțat, am venit aici să câștigăm, dar aceste greșeli ne-au costat.

Ar fi trebuit să schimbăm mai des direcția de joc pentru a-i pune în dificultate pe jucătorii din benzi. Episodul care a decis acest meci a fost ratarea lui Pușcaș, imediat după primul gol al lui Como.

În ultimele cinci meciuri, am fost foarte ghinioniști și nu am reușit să schimbăm acest lucru. Chiar și astăzi jucătorii au luptat, dar din păcate câștigă cine marchează mai mult. Nu am putut să marcăm mai mult și asta ne-a costat. În ultimele luni, echipa a jucat sub presiune. Ține doar de noi să schimbăm acest lucru, plătim prețul pentru că nu știm să profităm de ocaziile create”, a spus Giuseppe Iachini, conform tuttobari.com.

3 goluri are George Pușcaș în acest sezon la Bari.

2 milioane de euro este cota de piață a lui George Pușcaș.

Nota primită de George Pușcaș în meciul Como - Bari

Puşcaş a fost integralist la Bari, acesta fiind al treilea său gol marcat în 12 partide în acest sezon în Serie B.

”Gol inutil pentru Pușcaș”, a scris LaBariCalcio, care i-a dat românului nota 5, în timp ce Tuttomercatoweb l-a taxat pentru ratarea uriașă din prima repriză și i-a dat 5,5.