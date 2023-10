Naționala României se va duela joi, 12 octombrie, de la ora 21:45, cu Belarus. Meciul se va desfășura pe „Szusza Ferenc” din Budapesta, arena celor de la Ujpest FC.

Ce spune George Ganea despre terenul pe care va juca România cu Belarus

George Ganea a vorbit pentru PRO TV & Sport.ro și a subliniat că terenul nu e chiar atât de rău (VEZI GALERIE FOTO CU TERENUL) și că nu ar trebui să fie un impediment pentru derularea jocului naționalei.

De asemenea, George Ganea a vorbit și despre noua sa echipă, Upjest FC

„Am vrut să fac o schimbare în viața mea, aceea de a pleca din România. Cred că eu am făcut o alegere destul de bună venind aici. Am început să joc mijlocaș stânga, poziția mea pe care am jucat-o prima oară când am debutat la Rapid în Liga 2. Mă simt bine.

Nu e chiar așa rău (n.r. terenul). Într-adevăr, sunt unele părți în care arată destul de urât, dar eu zic că nu o fie un impediment acest lucru. Prima oară cred că a luat o ciupercă terenul, după au dat cu niște granule și au venit ciorile să vină să mănânce terenul”, a spus George Ganea pentru PRO TV & Sport.ro.

Reprezentativa de fotbal a României se află pe locul doi în Grupa I cu 12 puncte. Tricolorii se află la două lungimi în spatele liderului Elveția și la un singur punct în fața naționalei Israelului.

Lotul convocat de Edi Iordănescu pentru meciurile cu Belarus și Andorra

PORTARI: Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 5/0), Florin Niță (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 12/1), Deian Sorescu (Raków | Polonia, 13/0), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 9/0), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 17/1), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 21/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 30/2), Mario Camora (CFR Cluj, 10/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 2/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 12/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 48/2), Nicolae Stanciu (Damac FC | Arabia Saudită, 62/13), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 32/4), Darius Olaru (FCSB, 13/0), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu | Turcia, 11/1), Dennis Man (Parma | Italia, 19/6), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 27/2), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 14/4), Florinel Coman (FCSB, 9/0);

ATACANȚI: Denis Alibec (Muaither | Qatar, 33/4), Denis Drăguș (Gaziantep | Turcia, 5/2), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 0/0), Louis Munteanu (Farul Constanța, 0/0).

Cum arată clasamentul în grupa I din preliminariile EURO 2024

1. Elveția - 14p

2. România - 12p



3. Israel - 11p

4. Belarus - 4p

5. Kosovo - 4p

6. Andorra - 2p

Programul României în preliminariile EURO 2024