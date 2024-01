Genoa a dat răspunsul după a doua ofertă a lui Tottenham pentru Radu Drăgușin. Ce se întâmplă acum cu Napoli

Tottenham pare echipa aflată în pole-position pentru transferul lui Drăgușin, iar presa internațională a scris că gruparea londoneză va forța achiziționarea fundașului român în această săptămână, având în vedere problemele din defensiva lui Ange Postecoglou.

Jurnalistul belgian Sacha Tavolieri a anunțat, duminică seară, că Tottenham a făcut o a doua ofertă pentru transferul lui Drăgușin, însă Genoa a respins-o. Suma oferită acum de londonezi s-ar fi ridicat la 25 de milioane de euro și alte bonusuri, în timp ce prima propunere a fost de 18 milioane de euro.

Totuși, este de așteptat ca negocierile dintre Tottenham și Genoa să continue, formația italiană dorindu-și aproximativ 30 de milioane de euro, sumă fixă, pentru a-l ceda pe internaționalul român.

În același timp, sursa citată susține că varianta Napoli a picat: "Radu Drăgușin și-a vândut drepturile de imagine către o companie externă, ceea ce înseamnă un nu pentru Napoli, care le cere fotbaliștior să ofere clubului aceste drepturi".

#UPDATE About Radu Drăgușin :

????????⚪️ #Genoa rejected a 2cd offer from #Tottenham of 25M€ + bonus.

????⚠️ Radu Dragusin sold his image rights to an external company, which is a NO for #Napoli, who asks all their players to give to the club their image rights.

???????? Been told Genoa… https://t.co/lV97cxwU4J pic.twitter.com/IAbnmBGUYb