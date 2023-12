Gazzetta dello Sport anunță echipa care e aproape să îl transfere pe Radu Drăgușin și suma record pentru România

În ultimele săptămâni, presa din Italia a avansat Atalanta drept una dintre marile admiratoare ale lui Radu Drăgușin. Totuși, formația din Bergamo și-ar fi luat gândul de la fundașul român din cauza sumei mari solicitate de Genoa și a cluburilor de top care mai sunt interesate de stoperul român.

Gazzetta dello Sport: "Radu Drăgușin, aproape de Tottenham. Genoa vrea 30-35 de milioane de euro"

Gazzetta dello Sport scrie că "Drăgușin e aproape de Tottenham", iar Atalanta s-a îndreptat acum către transferul unui alt fundaș central - tânărul spaniol Christian Mosquera (19 ani), de la Valencia: "De ce Mosquera? Pentru că alte variante s-au stins sau sunt aproape stinse. Așa cum este Radu Drăgușin, pentru care Genoa vrea 30-35 de milioane de euro, o sumă descurajantă pentru Atalanta. În plus, Arsenal, dar mai ales Tottenham, au argumente mult mai aproape de cerințele clubului rossoblu", au mai scris italienii.

Dacă transferul lui Radu Drăgușin s-ar realiza în schimbul sumei menționate de italieni, 30-35 de milioane de euro, fundașul ar deveni cel mai scump fotbalist român din istorie. Recordul este deținut de Adrian Mutu, cumpărat de Chelsea cu 19 milioane de euro, de la Parma, în 2003.

Tottenham, locul 4 în Premier League, formație pregătită de Ange Postecoglou, se află în căutarea unui fundaș central în această iarnă. Olandezul Micky van de Ven (22 de ani) și argentinianul Cristian Romero (25 de ani), care au format cuplul de stoperi în prima parte a acestui sezon, sunt în prezent accidentați și vor rata primele meciuri din 2024.

Radu Drăgușin: "Este un sentiment frumos că sunt remarcat de alte echipe, dar scopul e să mă dezvolt la Genoa"

Întrebat despre numeroasele zvonuri privind transferul său, Radu Drăgușin a spus într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro că nu are probleme de concentrare din acest motiv, iar în prezent se gândește doar la Genoa, formație la care este titular meci de meci.

"Este un sentiment frumos să știi că ceea ce faci o faci bine, iar alte echipe remarcă acest lucru, dar pentru mine lucrul acesta nu este personal. Scopul meu e să mă dezvolt cât mai bine la Genoa și să facem un campionat cât mai bun.

Pentru mine nu e greu să stau cu picioarele pe pământ. Eu sunt obișnuit de mic. Am jucat la juniori la Juventus, apoi m-am dus în Serie A, dar niciodată n-am avut scăpări foarte mari și nu cred că voi ajunge niciodată.

Eu nu am un model, dar pot să spun că am avut ocazia foarte mari de a juca alături de unul dintre cei mai mari jucători din lume la Juventus. Acest lucru cu siguranță mi-a dat niște modele pe care le-am avut în fiecare zi în față și am putut fura ceva de la fiecare", a spus Radu Drăgușin, pentru PRO TV și Sport.ro.