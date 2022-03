Gangnam style! Daniel Popa a comis-o la debutul în fotbalul din Coreea de Sud

Atacantul Daniel Popa, recent transferat în K League 2, eșalonul secund al fotbalului din Coreea de Sud, a debutat sâmbătă dimineața la Daejeon Hana Citizen, noua sa echipă.

Fostul vârf al lui Dinamo sau al Chindiei Târgoviște a intrat în minutul 74 al întâlnirii de pe teren propriu cu Gyeongnam FC, echipă antrenată de Seol Ki-Hyeon, fostul star al naționalei sud-coreene.

Daejeon s-a impus clar, cu 4-1, însă Popa a ratat un penalty în prelungirile meciului, în minutul 90+4, după o fază la care portarul oaspeților a fost eliminat.

Popa missed a pen in the 94th minute but should it have been retaken? Keeper is slightly off his line as the ball is struck.#KLeague | #DHFCvGYE pic.twitter.com/XMQKvsXbFV