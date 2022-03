Nu e Tanzania, dar e Coreea de Sud! Unde a ajuns să joace Daniel Popa

Atacantul trecut prin loturile lui Dinamo, FC Botoșani și Chindia Târgoviște a ajuns în Coreea de Sud. Pentru sub 100.000 de euro, acesta a semnat cu Daejeon Hana Citizen, locul șapte din liga secundă din Coreea de Sud.

Atacantul român de 26 de ani, care în vara trecută era aproape să semneze cu Simba SC, în Tanzania, la peste 8000 de kilometri de casă, a reușit să ajungă la 8000 de kilometri distanță de Tâgoviște în urma acestui transfer.

”Este prima mea experiență într-o ligă străină, dar sunt foarte fericit să fiu alături de Daejeon Hana Citizen, club care are obiective și o viziune pe termen lung. Voi face tot ce ține de mine, alături de colegii mei, pentru a atinge obiectivele clubului prin evoluții bune și sper să demonstrez că merit să fiu parte a echipei în acest sezon”, a declarat Daniel Popa, după semnarea contractului.

Astfel, atacantul reușește să plece de la Chindia, cel mai probabil pe un salariu extrem de motivant, la doar câteva luni după ce a ratat cel mai surpinzător transfer al fotbalului românesc contemporan.

”A fost o ofertă înainte de a semna cu Chindia (n.r. - Popa a venit sub formă de împrumut de la Dinamo la Chindia, iar apoi a fost cedat definitiv, în vara lui 2021). Acum o săptămână și ceva am fost sunat de cineva care m-a întrebat dacă sunt liber de contract. Am spus că am clauză de reziliere și atâta tot. Mai departe nu știu, pe mine nu m-au mai contactat, din ce am înțeles nici clubul”, a spus Popa, despre momentul în care a fost la un pas de a semna cu Simba FC.