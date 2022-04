Fostul portar al lui Inter a răbufnit după criticile la adresa lui Ionuț Radu: “E prea mult, e greșit, un nonsens!”

În minutul 81 al partidei de pe Stadio Renato Dall’Ara, Ivan Perisic a trimis direct din aut către Ionuț Radu, iar fostul căpitan al naționalei de tineret, beneficiar al absenței titularului Samir Handanovic, a dat pe lângă minge și i-a permis lui Nicola Sansone să marcheze cu poarta goală.

Luca Castellazzi: "E un nonsens să spui că Inter poate pierde titlul din cauza lui Ionuț Radu"

Radu a izbucnit în lacrimi la finalul partidei, iar un val de critici s-a îndreptat imediat către portarul care și-a trecut în cont doar prima prezență din acest sezon de Serie A. În schimb, Radu are parte de și de susținători, iar unul dintre ei este Luca Castellazzi, portarul lui Inter din perioada 2010-2014, care a avut același statut ca al lui Radu, fiind mai întâi rezerva lui Julio Cesar, iar apoi a lui Samir Handanovic.

Castellazzi (46 de ani), retras în 2016, portar cu peste 230 de meciuri în Serie A la formații precum Brescia, Reggina, Sampdoria sau Inter, spune că în cazul lui Ionuț Radu a fost vorba doar de “o simplă greșeală tehnică” și cataloghează drept nonsensuri acuzațiile conform cărora Inter poate pierde titlul din cauza lui Radu.

“Radu se simte groaznic, e inevitabil. Îmi imaginez prin ce trece și îmi pare rău. Episodul de la Bologna va rămâne în mintea sa și a fanilor. Nu neapărat pentru gafă, ci pentru rezultatul final. Având în vedere contextul, gafa lui este văzută dintr-o altă perspectivă și capătă o altă dimensiune. Dar, la rece, a fost o simplă greșeală tehnică, una care i se poate întâmpla oricui, nu sunt prea multe de comentat. Acum, Radu trebuie să fie calm și să încearcă să folosească această eroare drept o oportunitate pentru îmbunătățire.

Nu aș face o dramă din asta, rămâne doar o simplă eroare tehnică a lui Radu care i se poate întâmpla oricui. Nu cred că antrenorul sau conducerea ar trebui să își schimbe opiniile legate de Radu bazându-se pe eroarea de ieri, ar fi absurd. E logic acum că toată lumea îl arată cu degetul, dar Radu trebuie să știe cum să reacționeze acum. Apoi, să spui că Inter poate pierde titlul din cauza gafei lui Radu este prea mult, e greșit, e un nonsens. Scudetto se câștigă în 38 de etape, Inter a mai pierdut puncte și cu alte ocazii. I se pune pe umeri prea ușor această responsabilitate lui Radu. Inter a avut probleme în meciul cu Bologna și înainte să greșească el. Episodul respectiv a fost doar lovitura finală, însă Inter ar fi putut să își asigure victoria înainte”, a spus Luca Castellazzi, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

După meciul cu Bologna, au existat mai multe voci care au susținut că o parte din vină pentru gafa lui Radu o are și Ivan Perisic, care a pasat din aut direct către portar, punându-l într-o situație delicată, însă Castellazzi explică de ce nu este de acord.

“Din punctul meu de vedere, Perisic nu a greșit. În fotbalul modern, portarul are sarcini noi și o implicare mai mare în joc. Această implicare presupune și o expunere mai mare la greșeli. Portarul trebuie să fie obișnuit cu aceste mecanisme noi pentru că e normal ca rolul să evolueze. Pasa lui Perisic a fost una corectă, dar, din nefericire, a intervenit o eroare tehnică, o eroare umană, care se poate întâmpla. Alegerea tactică a fost corectă, execuția a fost greșită”, a explicat Castellazzi.

Ionuț Radu, sfătuit să plece de la Inter: "Are nevoie să joace!"

În final, Castellazzi i-a recomandat lui Ionuț Radu să își caute o nouă echipă unde să poate evolua constant, lucru esențial pentru un goalkeeper tânăr. De altfel, agentul românului anunțase încă de dinaintea partidei cu Bologna că îi caută un nou club clientului său.

“Fiind varianta secundă pe postul de portar, trebuie mereu să te antrenezi ca și cum ai juca, chiar dacă se știe că asta se va întâmpla doar în anumite situații. E esențial să ai o atitudine potrivită la nivel mental, să îți păstrezi concentrarea și să fii pregătit atunci când apare o șansă. Problema e că aproape niciodată nu se știe când va veni acea oportunitate. Să fii rezerva lui Handanovic este și mai dificil pentru că este un portar excelent și nu se accidentează aproape niciodată.

Fără îndoială, meciurile te ajută. Continuitatea este importantă, dar într-un lot există roluri și ierarhii, fie că ne place sau nu, mai ales într-un club mare. Îmi aduc aminte că, în anul în care am câștigat Cupa Italiei, am apărat doar în optimi și în sferturi, apoi Julio Cesar a fost folosit din semifinale pentru că antrenorul a decis să mizeze pe titulari. Clar, am fost dezamăgit, dar a fost corect pentru că exista o logică în acea alegere. Radu trece prin același lucru. Nu cred că un meci în plus sau în minus ar fi schimbat ceva. Eroarea din meciul cu Bologna nu depindea de una sau două partide jucate în plus

Eu am ajuns la Inter când aveam 35 de ani, după sezonul în care s-a câștigat tripla. Veneam după o carieră de titular în Serie A. Am avut oportunitatea să merg la un club de top și nu am putut rata acest tren, dar știam foarte bine că voi fi rezerva lui Julio Cesar. Pentru Radu este diferit. E un portar tânăr, în curs de dezvoltare și are nevoie să joace pentru a căpăta experiență. L-aș sfătui să meargă în altă parte unde să joace constant, unde să crească și să aibă stabilitate. Pentru un portar tânăr precum Radu poate fi bun statutul de rezervă timp de un sezon, dar apoi devine important să joci constant”, a încheiat Castellazzi.